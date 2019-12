Pai e filho ficam feridos durante pouso de parapente em Ipueiras, no Ceará

Duas pessoas, pai e filho, ficaram feridos durante pouso de parapente no Mirante Delta Matriz, em Ipueiras, no Ceará, na tarde deste domingo (22). As vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros três horas e meia depois do acidente.

Os dois se feriram após "vararem" a pista - termo usado quando o pilioto não se consegue frear no pouso - e precisaram fazer um pouso forçado em terreno acidentado e não adequado.

[Atualização às 16:19, de 23/12/19] O Diário do Nordeste noticiou anteriormente que o parapente utilizado no voo rasgou. O correto é informar que pai e filho se feriram durante o pouso.

Conforme a Polícia Militar, que também esteve no local, Marcos Fernandes de Sousa, 44 anos, e o filho dele, um adolescente de 17 anos, caíram próximo ao campo de pouso, na localidade de Oiticica dos Rosários, a cerca de 9 km da sede em Ipueiras.

A polícia acionou os bombeiros após encontrar as vítimas em um local de difícil acesso. O acidente aconteceu por volta das 15h e as vítimas só foram encontradas pela polícia e pelos bombeiros durante a noite, por volta das 18h30.

O adolescente foi socorrido para o Hospital de Ipueiras com fortes dores lombares. O pai dele sofreu apenas escoriações.