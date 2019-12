Pai e filho caem de parapente após equipamento rasgar durante salto em Ipueiras, no Ceará

Duas pessoas, pai e filho, caíram de um parapente após realizarem um salto do Mirante Delta Matriz, em Ipueiras, no Ceará, na tarde deste domingo (22). As vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros três horas e meia depois.

Conforme a Polícia Militar, que também esteve no local, o equipamento rasgou e Marcos Fernandes de Sousa, 44 anos, e o filho dele, um adolescente de 17 anos, caíram próximo ao campo de pouso, na localidade de Oiticica dos Rosários, a cerca de 9 km da sede em Ipueiras.

A polícia acionou os bombeiros após encontrar as vítimas em um local de difícil acesso. O acidente aconteceu por volta das 15h e as vítimas só foram encontradas pela polícia e pelos bombeiros durante a noite, por volta das 18h30.

O adolescente foi socorrido para o Hospital de Ipueiras com fortes dores lombares. Marcos Fernandes de Sousa, pai dele, sofreu apenas escoriações.