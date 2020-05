Ônibus vindo de São Paulo com mais de 25 infrações de trânsito é apreendido em Brejo Santo

Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) apreenderam, nesta quarta-feira (27), na BR-116, em Brejo Santo, um ônibus clandestino que vinha de São Paulo com 20 passageiros. O veículo apresentava problemas no para-brisa, tinha mais de 25 infrações, sendo na maioria por excesso de velocidade e ainda transportava uma motocicleta no bagageiro, o que é probido pela legislação federal.

Segundo a ANTT, durante a abordagem o motorista informou que recentemente o ônibus foi surpreendido por bandidos numa tentativa de assalto e por isso o para-brisa estava danificado, contudo outros problemas foram identificados no veículo como ausência de step, extintor de incêndio vencido, falta de dois martelos nas saídas de emergência, sem seguro de responsabilidade civil, tacógrafo vencido e o motorista não possuía curso específico para conduzir passageiros.

A multa por realizar transporte clandestino de passageiros é de R$ 7.800,00 além do infrator arcar com todas as despesas de guincho, pátio, alimentação e hospedagem dos passageiros até o destino final. Além disso, o transporte de produtos perigosos, como gasolina, coloca em risco os passageiros.

Todos os ocupantes do veículo foram levados para o terminal rodoviário da cidade de Brejo Santo e o ônibus foi levado para pátio credenciado da ANTT, onde ficou retido.