Ônibus pega fogo na BR-116 no trajeto para escola em Chorozinho; vídeo

Um ônibus escolar pegou fogo no momento em que seguia com alunos para uma escola na cidade de Chorozinho, na BR-116, no Ceará, por volta das 12h30 desta sexta-feira (6). O veículo seguia do assentamento Menino Jesus para a escola Wladimir Roriz.

Segundo o Corpo de Bombeiros, que foi acionado ao local, o motorista relatou que quando percebeu a fumaça e o fogo começando, parou o ônibus e pediu para que os alunos desembarcassem dele. Ninguém ficou ferido.

O motorista, ainda segundo o Corpo de Bombeiros, ainda tentou combater as chamas com um extintor, mas não conseguiu. O ônibus teve perda total.