Ônibus escolar fica suspenso em mureta de canal em Crato após falha do freio de mão

Um ônibus escolar ficou pendurado após atravessar a mureta de proteção do canal do Rio Granjeiro, no centro do município do Crato, por volta das 10h desta terça-feira (17). De acordo com o motorista, o acidente aconteceu por falha no freio de mão, quando ninguém estava no transporte.

O condutor do veículo, Assis Pereira, afirmou que não havia ninguém no ônibus no momento do acidente. “Uma menina que ia sair com o carro, pediu para eu tirar o ônibus pra ela sair. Quando fui puxar o freio de mão, não funcionava. Quando falei para outro motorista para pedir ajuda, ele já foi gritando que o ônibus estava descendo”, relata.

O ônibus tinha acabado de deixar alunos da rede pública em um evento da prefeitura sobre o funcionamento das matrículas nas escolas do Estado. O veículo foi retirado do entorno do canal por volta das 10h50, por um trator.

Segundo a Secretária de Educação do Crato, Germana Brito, que estava no evento, a manutenção de veículos da prefeitura é constante. “Temos a preocupação de manter ele [ônibus] em bom estado para uso. Sabemos que as crianças e os adolescentes estão usando. Infelizmente, problemas mecânicos podem acontecer", afirma.

Ainda segundo a secretária, um novo ônibus foi solicitado para realizar o transporte de volta dos alunos.