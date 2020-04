Ônibus é interceptado pelo Demutran ao entrar no Crato com passageiros vindos de São Paulo

Passageiros de um ônibus clandestino que vinha de São Paulo foram parados ao entrarem no município do Crato, na tarde desta quarta-feira (8). Agentes que estavam na blitz montada pelo Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) na entrada da cidade realizaram a abordagem. Um decreto do governo estadual interrompeu o transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros em todo o Ceará como medida de prevenção ao avanço do novo coronavírus

Após a checagem do destino de cada passageiro, dois deles permaneceram na cidade e foram cadastrados pela Vigilância Sanitária e estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde do município. O restante dos passageiros foi seguido escoltado até até as cidades de Barro e Milagres, seus respectivos destinos.

Segundo o Dentran, desde que a operação começou, 75 veículos clandestinos foram interceptados e não seguiram viagem. Até o momento, a maior abordagem feita nesse tipo de operação aconteceu em Campos Sales, quando quatro ônibus clandestinos que vinham de São Paulo desembarcaram na cidade.

Fiscalização

O Detran intensificou a fiscalização nas rodovias estaduais, em especial, nos limites entre municípios para garantir o cumprimento do Decreto Estadual nº33.519, de 19 de março de 2020, que interrompeu o transporte rodoviário intermunicipal e metropolitano de passageiros, regular e complementar, desde o dia 23 de março.