Ônibus com funcionários de fábrica de calçados colide com caminhão em estrada no norte do Ceará

Um ônibus que transportava funcionários de uma fábrica de calçados colidiu com uma caminhão na madrugada desta quinta-feira (3), no km 75 da CE-178, entre as cidade de Sobral e Santana do Acaraú. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que apenas o condutor do caminhão ficou ferido. Ele foi encaminhado para uma unidade hospitalar.

As causas do acidente vão ser investigadas. Os agentes explicaram que os empregados estavam voltando do trabalho e iam para Santana do Acaraú.

Após o acidente, o ônibus conseguiu retomar para o destino. O caminhão permaneceu no local aguardando a chegada de um reboque particular.