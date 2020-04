Ônibus clandestino vindo de São Paulo é interceptado em Icó

Um ônibus clandestino vindo do estado de São Paulo foi interceptado no início da noite desta terça-feira (14) pela Polícia Militar no distrito de Cascudo, em Icó. Após uma denúncia anônima, os policiais chegaram até o local informado, encontrando o veiculo.

O veículo foi levado até a sede do município de Icó, onde desceram dois adultos e uma criança. De acordo com o motorista do ônibus, sete passageiros desembarcaram no distrito de Cascudo, antes da interceptação.

Equipes da polícia, da Guarda Municipal da cidade e da Vigilância Sanitária se deslocaram até o local, onde foram realizados os primeiros testes. Nenhum deles apresentou sintomas de Covid-19. Os três passageiros assinaram um termo de ocorrência e estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde do município.

Segundo a polícia, o veículo não poderia circular e foi retido. O motorista foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Icó, onde foi feito um Termo Cisrcusntanciado de Ocorrência (TCO).