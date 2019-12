Uma ressaca, com ondas de 2,5 metros, deve atingir o litoral cearense entre às 21h desta quarta-feira (18) até às 9h da sexta-feira (20), conforme informou a Marinha do Brasil. A Capitania dos Portos do Ceará alerta que medidas de segurança devem ser realizadas para as atividade de lazer ou de trabalho no mar neste período.

Será afetada pela ressaca toda a região entre o município de Touros, no Rio Grande do Norte, até São Luís, capital do Maranhão. As orientações da Capitania do Portos é que as embarcações de pequeno porte precisam verificar o material de salvatagem e a situação dos motores, casco, bomba de esgoto do portão, equipamentos de rádio e demais itens de segurança.