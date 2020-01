Obras do novo trecho do Anel Viário do Cariri ultrapassam a metade

O novo trecho do Anel Viário do Cariri, no entroncamento da CE-292 (Crato) ao da CE-060 (Barbalha) chegou a 52% de execução. Segundo a Superintendência de Obras Pública (SOP), está sendo feito o trabalho de pavimentação, além da implantação do terceiro viaduto, na Avenida Padre Cícero, entre Crato e Juazeiro do Norte. A previsão é que as obras estejam concluídas até o fim de 2020.

As intervenções contemplam, além do viaduto, a duplicação de 6,84 km de rodovia, obras de drenagem e bueiros, sinalizações horizontal e vertical e proteção ambiental. O investimento nesta etapa do Anel Viário do Cariri é de R$ 38.668.421,54, com recursos do Governo do Ceará e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Segundo o superintendente da SOP, Quintino Vieira, a ideia é melhorar o fluxo de veículos na região e encurtando distâncias para acessar universidades e serviços públicos. Além disso, o contorno de Juazeiro do Norte vai permitir tirar o trânsito de carga pesada da sede do município.

Desvio

Por causa da etapa atual, desde o final do mês de novembro do ano passado, há um bloqueio no acesso à Avenida do Contorno (Av. Leandro Bezerra de Menezes), no sentido de Crato à Juazeiro do Norte. Quintino explicou que as intervenções são necessárias para a implantação das ferragens que dão sustentação às vigas e às placas de concreto do equipamento.

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/CE) colocou placas indicativas para orientar os motoristas. Para quem segue de Crato até Juazeiro do Norte, o acesso à Avenida do Contorno se dá assim: seguindo adiante na Avenida Padre Cícero, dobrando à direita na Rua Zeferino Pedro dos Santos, à esquerda na rua Antônio Torres de Melo, à esquerda novamente na rua Edgar Coelho para utilizar o semáforo e mudar de sentido na CE-212. Daí será possível acessar várias opções de ruas que levam à nova rodovia.

O Anel Viário do Cariri já teve duas etapas concluídas. Os serviços contemplaram a pavimentação de três trechos. No total, são 8,56 km de via pavimentada, com dois viadutos, além de canteiro central com bueiros, ciclovias, passeios acessíveis, iluminação e sinalizações horizontal e vertical.