Obras do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe são paralisadas

Em 2017 a população do Vale do Jaguaribe recebeu a notícia de que iria receber um hospital a nível regional. A empresa vencedora da licitação, Consórcio Marquise Normatel, teve o contrato celebrado no valor de R$ 121 milhões. Com previsão de entrega para o final deste ano, as obras foram paralisadas nesta terça-feira (04). Em nota, a empresa responsável pela construção do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ), em Limoeiro do Norte (CE), anunciou que os 410 colaboradores “estão entrando em aviso prévio a partir de hoje (04/06)”.

A explicação para a medida foi a de que os reajustes de valores previstos em contrato não estão sendo pagos pela Secretaria de Saúde do Estado há um ano, conforme aponta o comunicado, que conclui: “sem o referido reajustamento, a continuidade da obra estará inviabilizada”.

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), por meio de nota, negou a informação e explicou “que todos os pagamentos relativos à construção do Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ) foram feitos regularmente e que todos os reajustes previstos em contrato serão concedidos”. O órgão informou ainda que não recebeu nenhum aviso de paralisação por parte do consórcio responsável pela obra e que está tentando entrar em contato com a empresa para falar sobre o assunto.

Vale lembrar que no início do mês de maio aconteceu uma consulta pública, junto à população, sobre a construção do hospital. O encontro contou com a participação de 130 pessoas da sociedade civil. Se terminado, o hospital terá 304 leitos e dará cobertura a 532,3 mil habitantes dos 20 municípios da 5ª Macrorregião de Saúde do Ceará.