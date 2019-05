Obra no Bondinho de Ubajara segue sem prazo de conclusão

O Bondinho de Ubajara, que tinha previsão de entrega para o fim de maio, teve suas obras atrasadas e ainda não possui um prazo definitivo para conclusão. Nesta terça-feira (14), os moradores da cidade da Ibiapaba receberam as duas cabines do bondinho em clima de festa. Sem funcionamento desde maio de 2018, quando foi paralisado por questões de segurança e para sua modernização, o equipamento é uma das principais atrações turísticas do Parque Nacional de Ubajara, na Serra da Ibiapaba.

A obra do teleférico está sendo executada pela Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) que informou, através de nota, estar em fase final, embora não tenha estipulado um prazo para conclusão do projeto. A assessoria apontou ainda o volume de chuvas na região Norte como motivo para os atrasos nas obras e pontuou que, após a conclusão da reforma, o teleférico deve passar por um período de testes de cerca de três meses.

Quem sente há quatro anos as consequências da paralisação do serviço é Paulo Aguiar, proprietário de uma pousada na região. “Tem final de semana que (a pousada) fica até fechada”, diz ao lembrar das excursões que movimentavam o local aos fins de semana. Ele espera que a obra seja entregue neste ano para a melhora do setor hoteleiro. “Nossa expectativa é de melhorar muito”, pontua.



Reforma

O Bondinho de Ubajara está recebendo investimento de R$ 9,8 milhões para sua modernização. A reforma consiste na renovação das cabines; recuperação da estrutura metálica da estação superior; modernização das estruturas e equipamentos eletrônicos e mecânicos.

Também está sendo realizada a recuperação da coberta da estação inferior; construção de banheiros nas estações; reforma da estrutura de apoio existente na estação superior; urbanização da estação superior com construção de mirante com rampas de acesso e escadaria.