Novas manchas de óleo são avistadas na praia de Pontal do Maceió, em Fortim

Relatório divulgado pelo Ibama neste domingo (3) confirmou a presença de novas manchas de óleo na praia de Pontal do Maceió, em Fortim, litoral leste do Ceará, registradas desde o sábado (2). A Marinha havia encontrado "pequenas manchas" na região no dia 31 de outubro, conforme informou a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

A manifestação da substância tóxica foi confirmada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Fortim no último fim de semana. Contudo, o órgão afirmou que a quantidade foi "considerada pequena" pelos agentes municipais. Ainda no sábado (2), foi instalada no município uma barreira de contenção.

As manchas de óleo infectaram praias nos nove estados do Nordeste. Segundo comunicado emitido pela Marinha na tarde desta segunda-feira (4), os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco estão com as praias limpas. Já foram contabilizadas, aproximadamente, 4 mil toneladas de resíduos de óleo retirados das praias do Nordeste.