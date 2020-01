Novas manchas de óleo chegam aos litorais de Amontada e Itarema

Resquícios de petróleo cru voltaram a aparecer na praia de Caetano de Cima, no município de Amontada, e em localidades do município de Itarema, neste domingo (5). Em vídeo registrado, uma moradora mostra partículas de óleo espalhadas por um grande trecho na faixa de areia. A substância reapareceu na orla em pequenas quantidades na semana passada, segundo a Marinha do Brasil.

"Existe ainda em pequena quantidade, mas existe” afirma a voluntária Helena Soares. Para ela, as manchas apareceram, em pequenas porções, com o movimento das marés. “O fato de ser pequeno é preocupante porque vez ou outra alguém está pisando sem ver, é realmente difícil a visibilidade”, completa

Limpeza do óleo

Helena acrescenta ainda que no primeiro dia em que as manchas foram vistas, na segunda-feira passada (30), uma equipe de voluntários, em um trabalho conjunto com a Marinha do Brasil, retiraram 300 quilos de óleo. Ela afirma, no entanto, que o órgão apenas fornece o material necessário para que a própria comunidade faça a limpeza.

“Vieram alguns agentes, mas a conversa é a de que eles só estão coordenando o processo. Querem que a gente articule uma equipe de voluntários para a semana que vem. Querem dar os equipamentos pra gente fazer o trabalho que entendemos ser deles enquanto órgão competente. A comunidade pode ajudar, se voluntariando, mas essa função é deles”, aponta.

Em nota enviada ao Sistema Verdes Mares neste domingo (5), a Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos, informou que envia, diariamente, equipes para realizar monitoramento e limpeza das praias atingidas por resíduos de óleo nos municípios de Amontada, Itapipoca e Itarema, no Ceará. Segundo o órgão, as atividades serão realizadas até que as localidades estejam livres dessa poluição.

“Adicionalmente, as equipes da CPCE realizam a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual aos membros da Defesa Civil, de órgãos ambientais municipais e voluntários, que estão atuando de maneira determinante no apoio à limpeza das praias”, disse a Marinha. As amostras do material recolhido continuam sendo enviadas para análise no Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM).

Itarema

O material também foi observado no município de Itarema. Segundo a moradora Tallita Teixeira as manchas foram vistas em “pequena quantidade” e “do tamanho de uma moeda de 1 real”, nas praias de Tijuca e Almofala. De acordo com Tallita, hoje (6), a praia se encontra limpa.

Segundo informações obtidas junto à Marinha nesta segunda-feira (6), o órgão esteve no local durante cinco dias, quando “foram encontrados pequenos vestígios esparsos, prontamente recolhidos pelas equipes.”

“Nossa Equipe esteve por cinco dias contínuos na cidade, recebendo o apoio irrestrito da Secretaria de Meio Ambiente do Município, tendo ainda a participação da Colônia de Pescadores e de Voluntários do Projeto Tamar, encerrando ontem à noite (5) as ações de monitoramento, de forma que avaliamos todo o litoral de Itarema como limpo”.

Ainda segundo o órgão, “a Secretaria de Meio Ambiente de Itarema continua alerta a qualquer aparecimento de vestígios de óleo em todo o litoral da cidade”.