Nova Russas registra maior chuva de sua série histórica

Indo de encontro ao tradicional histórico de secas, Nova Russas, na macrorregião da Ibiapaba, registrou a maior chuva da sua série histórica. Entre as 7h desta terça-feira (10) e as 7h desta quarta-feira (11), o município acumulou 157 milímetros no posto pluviométrico Nova Betânia.

O maior volume atingido anteriormente (155 mm) foi em 26 de janeiro de 1977, no posto Nova Russas (Sede), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O volume acumulado das últimas 24 horas em Nova Russas ainda é o 5º maior observado no Ceará em 2020. O primeiro lugar nos registros do período foi o município de Granja, no Litoral Norte do Estado, com 180 mm.

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que o tempo em Nova Russas se mantenha nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva durante a tarde e a noite desta quarta.

Fenômeno meteorológico

O acumulado expressivo em Nova Russas ocorreu a partir de "uma nuvem do tipo Cumulonimbus, aquela muito desenvolvida verticalmente, se formou na região; inclusive, com partes dela alcançando os municípios vizinhos de Ipueiras e Catunda, trazendo essa chuva tão intensa para Nova Russas. Então, esse é o tipo de nuvem que forma essa precipitação intensa”, afirma o meteorologista da Funceme, Raul Fritz.

De acordo com o especialista, a nuvem Cumulonimbus chamada também de “nuvem de tempestade”, “resulta de uma convecção muito intensa e profunda típica da região muito próxima do Equador, de áreas tropicais do planeta, e tem uma altura muito grande desde a base até o topo. Isso provoca pancadas de chuvas intensas e relativamente rápidas”, acrescenta.

Outras precipitações

Na últimas 24 horas, o Ceará registrou chuvas em pelo menos 66 municípios. Confira os principais acumulados:

– Nova Russas (Posto Nova Betânia) : 157 mm;

– Catunda (Posto Catunda) : 106 mm;

– Granja (Posto Granja) : 100 mm;

- Parambu (Posto: Novo Assis) : 63 mm;

– Itarema (Posto Carvoeiro) : 59 mm



Previsão do tempo no Ceará

Para o restante desta quarta-feira, a Funceme prevê um cenário favorável à nebulosidade variável em todas as regiões do Ceará, com chuvas isoladas nos litorais de Pecém e Fortaleza, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Cariri e possibilidade na região Jaguaribana.

O Litoral Norte e Ibiapaba, com tendência de eventos de chuva, são as áreas com chances de mais precipitações.

Já para esta quinta-feira (12), a tendência é de eventos de chuvas em todas as regiões com predomínio de nebulosidade variável.