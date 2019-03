Noite de folia em Aracati tem musica eletrônica, axé de Gabriel Diniz e forró de Solange Almeida

A terceira noite de folia em Aracati teve o axé de Gabriel Diniz e o forró de Solange Almeida, além de muita música eletrônica nesta segunda feira de Carnaval. Mesmo com a chuva que caiu por volta de meia-noite, a avenida ficou lotada de pessoas vindas das mais diversas regiões do Ceará e também de outros estados.

O paraibano Gabriel Diniz trouxe para o corredor da folia o sucesso 'Jeniffer', que já está na ponta da lingua dos foliões desde as festas de fim de ano e de pré-carnaval. A música cantada em coro pelo público, é uma das mais tocadas nas rádios do Brasil nos último meses.

Logo em seguida, uma das atrações mais esperadas da noite, Solange Almeida, veio para a avenida cantando antigos e novos sucessos já consagrados de sua carreira. A baiana radicada no Ceará misturou ritmos do forró, do axé e do eletrônico no trio e não deixou nenhum folião parado.

A noite ainda teve o agito da música eletrônica de Chris Leão, Louca Mania, MC Dani Russo e Jackson Sobreira.

As foliãs mirins Ana Beatriz, Helimy Lima, Lara Souza vieram de Maranguape e Natal para curtir pela primeira vez o Carnaval de Aracati Foto: Almir Gadelha

Isabela Alves é a rainha do carnaval 2019 de Aracati Foto: Almir Gadelha/Sistema Verdes Mares