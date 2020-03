Névoa úmida cai sobre o Cariri e duas aeronaves são impedidas de pousar em Juazeiro do Norte

Duas aeronaves que seguiam de São Paulo em direção ao aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, em Juazeiro do Norte, não puderam aterrissar no equipamento por complicações climáticas. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir de dados do aeroporto da cidade, foi observada uma névoa úmida entre 1h e 2h30 da madrugada desta sexta-feira (6), o que impediu a visibilidade do espaço.

“A visibilidade horizontal variou entre cinco e três quilômetros. Não houve registro de chuva. É importante frisar que esta é uma análise da Funceme a partir dos dados do Meteorological Aerodrome Report (Metar) do aeroporto, cabendo ao comando do equipamento definir a autorização do voo ou não”, informou, em nota, a Funceme.

Um dos voos vinha de Campinas e outro de Guarulhos, ambas cidades paulistas. Como não puderam pousar no aeroporto cearense, foram direcionadas à cidade de Petrolina, em Pernambuco, a cerca de 347 km. Os passageiros ficaram alocados no aeroporto pernambucano.

Nevoeiro

Segundo o professor de Meteorologia do IFCE Campus Crato, Danusio Souza, o nevoeiro ocorre quando a base da nuvens está mais próxima do solo, normalmente em altitudes elevadas. “É um fenômeno que acontece com a elevação da umidade, acima de 90%, o abaixamento da temperatura e a falta de vento. Em algumas situações o nevoeiro é intenso e a visibilidade fica comprometida em uma distância de até 1000 metros”, ressalta.

“Nessas condições, pousos e decolagens de aeronaves ficam comprometidas e são canceladas por conta da visibilidade. Foi o que aconteceu no aeroporto de Juazeiro do Norte”, explica.

Vídeo

Em vídeo enviado ao Sistema Verdes Mares é possível observar um material branco caindo sobre os veículos no aeroporto de Juazeiro do Norte. Segundo o portal ClimaTempo, a névoa úmida é um fenômeno “que pode ocorrer em qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer época do ano”. Segundo o portal, a diferença entre um nevoeiro e a névoa úmida é a visibilidade horizontal.