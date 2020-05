Museu de Paleontologia, em Santana do Cariri, oferece alojamento para pacientes de Covid-19

O Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, em Santana do Cariri, cedeu seus alojamentos para o isolamento de casos suspeitos de Covid-19 no município. Ao todo, são cinco vagas oferecidas, que serão acompanhadas e monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde. O equipamento é ligado à Universidade Regional do Cariri (Urca).

Na última quinta-feira (30), o local recebeu a visita dos gestores municipais para avaliar como esse trabalho será desenvolvido. Segundo o diretor do Museu, o professor Allysson Pontes, os alojamentos normalmente servem para abrigar pesquisadores que visitam a região do Cariri. “A Secretaria entrou em contato para usar o alojamento em casos suspeitos para que não contamine outras pessoas em suas casas. A ideia é usar esse alojamento para casos leves de quem não pode ter isolamento domiciliar”, explica.

Em Santana do Cariri, não há nenhum caso confirmado da doença, segundo o último boletim epidemiológico. Por outro lado, a Secretaria de Saúde indica um caso suspeito, enquanto outros cinco já foram descartados.

O prédio está fechado para visitantes desde o último dia 16 de março, a partir do primeiro decreto estadual de prevenção à Covid-19. Funcionários, como vigilantes, auxiliares administrativos e de limpeza visitam o Museu para sua segurança e manutenção.

Além desta ação, o Geopark Araripe vem desenvolvendo uma campanha que visa distribuir EPI’s para as comunidades do entorno dos seus nove geossítios, em situação de vulnerabilidade, em Santana do Cariri, Crato, Barbalha, Juazeiro do Norte, Nova Olinda e Missão Velha. A ideia é arrecadar R$ 10 mil em máscaras artesanais produzidas por micro e pequenos empreendedores.

A arrecadação ocorre por meio da "vaquinha" virtual, que estará disponível até o dia 05 de maio, neste link, podendo ser realizada doação de qualquer valor.