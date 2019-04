Muro de escola municipal em Itapajé cai após chuvas

Parte do muro da Escola Municipal Bastos Filho em Itapajé, na região norte do Ceará, caiu por volta das16 h deste domingo (31). Segundo a Secretaria de Educação do município, as chuvas contribuíram para a queda da estrutura. No domingo, a escola não funcionou e ninguém se feriu.

A parte que desmoronou corresponde a área próxima da quadra esportiva. De acordo com o técnico da secretaria, Gilian Alves, as aulas estão ocorrendo normalmente nesta segunda-feira (1°). "A princípio está tendo aula normal, porque a parte que caiu não afeta as salas de aula", disse.

Entre 7h de domingo e 7h desta segunda, choveu 91,2 milímetros em Itapajé segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Uma equipe de engenheiros da prefeitura foi acionada à instituição para verificar se outras partes da escola correm risco de desabar.