Municípios do Sertão Central concentram os maiores volumes de chuva do Ceará em 24 horas

Os municípios do Sertão Central e Inhamuns cearense concentraram os maiores volumes de chuvas entre o período de 7h de sexta-feira (24) e 7h deste sábado (25), de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme). Há registros de precipitações em pelo menos 97 municípios do estado, conforme atualização às 10h.

O posto pluviométrico de Ibicua, em Piquet Carneiro, registrou 108 milímetros e é a maior precipitação computada, seguido por Lavras da Mangabeira, no Cariri, com 70 milímetros. Entre as 10 maiores chuvas do período, há quatro municípios da região do Sertão Central além de Piquet Carneiro, são eles: Tauá, Pedra Branca, Independência e Novo Oriente.

O Litoral de Fortaleza também apresentou bons índices: Beberibe, com 64 milímetros; a capital no posto de Água Fria, e Pindoretama, com 60. Na Avenida José Bastos, altura da Lagoa da Parangaba, as ruas encontram-se alagadas. Um inundamento também foi registrado no bairro Lagoa Redonda e na Avenida Beira Mar.

Avenida José Bastos, na Parangaba, também apresenta alagamentos Paulo Sadat

10 maiores chuvas por posto no dia:

Piquet Carneiro (Posto: Ibicua) : 108mm Lavras Da Mangabeira (Posto: Quitaius) : 70mm Beberibe (Posto: Beberibe) : 64mm Tauá (Posto: Santa Tereza) : 62mm Fortaleza (Posto: Fund.Ma.Nilva (Água Fria)) : 60mm Pindoretama (Posto: Pindoretama) : 60mm Pedra Branca (Posto: Capitao Mor) : 53.6mm Pentecoste (Posto: Sebastião de Abreu) : 53.2mm Independência (Posto: Desejo) : 52.4mm Novo Oriente (Posto: Novo Oriente) : 51mm

Previsão

De acordo com a Funceme, chuvas já são esperadas em maior parte do estado durante este fim de semana por causa da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) que está próxima a costa do Ceará.

Neste domingo (26), há possibilidade de eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, no Cariri e na região Jaguaribana. As demais regiões podem apresentar chuvas isoladas.

“As condições seguem favoráveis, pois a ZCIT deve continuar próximo ao norte do Nordeste, contribuindo para formação de áreas de instabilidade. Assim, até o domingo, a faixa litorânea deverá ter chuvas intensas, por exemplo. Já no interior, elas deverão variar, predominantemente, entre fraca e moderada”, explica Meiry Sakamoto, gerente de Meteorologia do órgão.