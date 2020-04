Municípios de Icapuí e Jucás recebem quatro parcelas conjuntas do Garantia-Safra em abril

Um total de 791 agricultores familiares das cidades de Icapuí e Jucás começam a receber, este mês, quatros parcelas conjuntas do Garantia Safra 2018/2019. O pagamento de uma só vez representa quase R$ 600 mil na economia local e integra as ações do governo federal para combater os efeitos econômicos da pandemia do Covid-19. Cada agricultor receberá o valor de R$ 680, em uma única parcela.

O pagamento começa no dia 24 e obedece o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), através do cartão do Garantia Safra. O benefício pode ser sacado na Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas.

Ceará

O Garantia Safra faz parte do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e é coordenador, no Ceará, pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA). O valor é ativado nos municípios em que forem verificadas perdas de pelo menos 50% da produção ocasionadas por seca ou por enchente.

Segundo a SDA, o seguro garante durante cinco meses o valor de R$ 850 divididos em parcelas mensais de R$ 170.

Para participar do Programa, os produtores familiares realizam o pagamento de um boleto bancário no valor de R$ 17. Já as prefeituras entram com R$ 51 para cada adesão e o estado com R$ 102. O governo federal, por sua vez, paga R$ 340 por agricultor inscrito.

Para o Garantia Safra 2019-2020, ficaram assegurados mais de R$ 63 milhões a 125.018 produtores de 171 municípios cearenses.