Municípios cearenses concluem entrega de Plano de Contingência para prevenção ao novo coronavírus

Após o Diário do Nordeste divulgar na edição impressa de hoje (19), que 16 cidades ainda não tinham entregues os Planos de Contingência Municipal contra a pandemia pelo novo coronavírus, o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) atualizou seus dados e retificou que, de ontem a tarde para hoje, todos os 184 municípios cearenses entregaram o documento ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania, responsável pela coordenação das ações ministeriais na área da Saúde.

A entrega dos últimos planos aconteceu após o vencimento do prazo estabelecido pelo MPCE, que estipulava o depósito do documento até o último sábado, dia 14. Agora, os documentos vão passar por uma análise para saber se estão de acordo com os Planos de Contingência Estadual e Nacional. O Plano de Contingência determina as ações básicas no enfrentamento ao novo coronavírus.

O coordenador do CaoCidadania, promotor de Justiça Enéas Romero, alerta para importância do cumprimento dos planos. “A elaboração do plano pelos Municípios é um primeiro passo para que possamos nos preparar melhor para atender a população. Agora é necessário que o plano seja rigorosamente cumprido e atualizado de acordo com as necessidades segundo orientação das autoridades sanitárias estadual e nacional. As equipes precisam ser treinadas e a rede preparada. Cada dia de avanço e planejamento é importante para garantir os direitos da população”, pontuou.