Multas por desmatamento somam R$ 312 mil em quatro municípios cearenses

Fiscalizações em quatro municípios cearenses resultaram em multas no total de R$ 312 mil por desmatamento. Guaramiranga, Mulungu, Capistrano e São Benedito foram os alvos da operação "Mata Atlêntica em Pé", concluída nesta sexta-feira (20), depois de verificados 19,03 hectares de bioma devastados.

Durante a ação foram ainda apreendidos 650 metros cúbicos de madeira, além de uma retroescavadeira. Foram ainda lavrados nove autos de infração ambiental.

A operação no Ceará foi comandada pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente (Caomace), do Ministério Público do Ceará (MPCE), com o apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), da Polícia Militar Ambiental (BPMA) e da Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis no Ceará (Ibama).

A promotora de Justiça e coordenadora da Caomace, Jacqueline Faustino, avaliou o resultado da operação. "Esta operação representa um grande esforço conjunto para tentar minimizar os impactos neste bioma tão rico e tão caro para o Brasil, mas ao mesmo tempo tão descaracterizado pelas invasões e desmatamento. Concluímos mais esta edição, com um misto de orgulho e tristeza, porque conseguimos realizar um excelente trabalho, graças a uma grande harmonia entre os órgãos. Mas a nossa tristeza é que ainda detectamos números que assustam", expõe.

Operação no Brasil

A "Mata Atlântica em Pé" aconteceu também em outros 16 estados brasileiros. Cerca de 500 áreas florestais foram vistoriadas, gerando, aproximadamente, R$ 22 milhões em multas por 5.300 hectares desmatados.

Participaram da operação os Ministérios Públicos de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.