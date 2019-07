Mulher morre após motorista capotar veículo ao bater em animal na CE-253

A passageira de um veículo morreu após o carro em que estava se chocar com um animal e capotar na CE-253, entre as cidades de Mucambo e Ibiapina, próximo à Serra da Ibiapaba, na manhã deste sábado (13).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Maria Alice Gregório faleceu no local. O motorista do carro foi encaminhado para a Santa Casa de Sobral em estado grave. O corpo do animal foi retirado da via por populares.

Moradores do município de Mucambo, que estiveram no local do acidente, contam que, por ser próximo da zona rural, é comum a presença de animais neste trecho da estrada.