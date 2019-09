Mulher e filho de agricultor morto em Cruz vítima de descarga elétrica vão receber pensão da Enel

Após a morte de um agricultor vítima de choque elétrico no município de Cruz, a 242 km de Fortaleza, familiares do homem vão receber pensão da Enel Distribuição de Energia do Ceará, que à época foi acionada por causa da queda de um fio de alta tensão no quintal da família, informou o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). Em nota, a companhia confirmou que cumprirá a determinação da Justiça.

O acidente ocorreu em março de 2015, e a decisão foi proferida nesta quarta-feira (4), definindo pensão mensal de 2/3 do salário mínimo para esposa e filho da vítima. O sustento da família dependia do agricultor, segundo TJCE.

“Após inspeção, os funcionários da companhia afirmaram não haver perigo, assegurando que a situação não era de risco. Contudo, mulher e filho alegam que a ausência de solução culminou na morte”, informou o Tribunal.