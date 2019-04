Mucambo teve a maior chuva do Ceará em 24 horas

O Ceará registrou chuva em pelo menos 71 cidades, das 7h de sábado (6) às 7h deste domingo (7). De acordo com dados divulgados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Mucambo, na Região da Ibiapaba, foi a cidade com maior precipitação neste período, com 97 mm.

Conforme análise da imagem de satélite, observava-se, sobre o território do Ceará, nebulosidade principalmente sobre a porção ao norte. Ela estaria relacionada à instabilidade causada pela proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que está posicionada próximo ao norte do Nordeste. Já no leste da região, os meteorologistas observam a presença de um Cavado de Altos Níveis (CAN). Esses sistemas estão contribuindo para a ocorrência de precipitações.

Chuvas e tempo nublado nos próximos dias

Previsão para domingo (7):

Nebulosidade variável com eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, na Jaguaribana e na Ibiapaba. Nas demais áreas, chuvas isoladas.

Previsão para segunda-feira (8):

Nebulosidade variável com eventos de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, no Cariri e na Ibiapaba. Nas demais áreas, chuvas isoladas.

Previsão para terça-feira (9):

Nebulosidade variável com eventos de chuva em todo o estado.



10 maiores chuvas por posto no dia:

(71 postos com chuva de 72 informados)