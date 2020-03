MPCE volta a cobrar medidas para evitar aglomeração em bancos e lotéricas em Juazeiro do Norte

Novas recomendações foram feitas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) para evitar aglomeração em locais que continuam funcionando com serviços essenciais em Juazeiro do Norte, e assim evitar o risco de contaminação pelo novo coronavírus. O órgão se reuniu, nesta segunda-feira (30), com gerentes de agências bancárias e casas lotéricas para discutir ações que diminuam a aglomeração de pessoas no entorno desses estabelecimentos. Outra audiência, desta vez com proprietários de supermercados, mercadinhos e farmácias, acontecerá posteriormente, informou o MPCE.

No último dia 23 de março, o Ministério já havia dirigido recomendação para contratar fiscais que atuem nas ruas e no entorno de bancos, hotéis, pousadas, ranchos e motéis, e diminuir os riscos de proliferação do vírus. Foi dado prazo de 10 dias para que o município se manifestasse formalmente.

Coleta de resíduos

Durante a audiência, a promotora de Justiça da Comarca de Juazeiro do Norte Efigênia Coelho Cruz, representante do MPCE, também solicitou a nomeação de fiscais da Unidade Descentralizada do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon) de Juazeiro do Norte.

Além disso, requisitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a apresentação, no prazo de dez dias, de medidas formais sobre a continuidade da coleta de resíduos sólidos no município. E cobrou a comprovação de que colaboradores e funcionários estão munidos de equipamentos de proteção contra a contaminação pela Covid-19. Como também a apresentação do plano de contingência para evitar a contaminação dos trabalhadores que atuam no serviço de coleta.

Coronavírus no Ceará

Aumentou para 382 o número de casos confirmados de coronavírus no Ceará, de acordo com infomação repassada pela Secretaria de Saúde. O governador Camilo Santana já havia adiantado o dado durante transmissão ao vivo nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (30).

Do total de casos confirmados no Ceará, Fortaleza teve um aumento para 353 infectados.