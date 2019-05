MPCE solicita suspensão do concurso de Ubajara

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) solicitou a suspensão da seleção pública da Prefeitura de Ubajara, nesta quarta-feira (29). O concurso consta no Edital 07/2019 e, de acordo com o órgão, apresenta irregularidades nas quantidades dos números de vagas. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (31).

Segundo a promotoria, a prefeitura mantinha 321 profissionais em contrato temporário, incluindo 23 médicos, 18 enfermeiros e 8 dentistas, todos temporários. O edital divulgado, enretanto, disponibiliza vagas para apenas dois dentistas, seis enfermeiros e nenhuma vaga para médico.

"Dessa forma, vê-se que o Edital 001/2019 destoa da realidade presente em Ubajara, onde há necessidade de mais cargos ofertados no concurso público", informou o promotor de Justiça Maxwell Barros.

A ação do MPCE pede também que o edital faça uma correção na pontuação atribuída aos títulos.

A reprotagem tentou contato com a Prefeitura de Ubajara, mas as ligações não foram atendidas.