Motorista é baleado na perna durante assalto dentro de ônibus, em Morada Nova

Um tiroteio durante um assalto a um coletivo deixou um motorista ferido, em Morada Nova, neste sábado (13).

De acordo com a polícia, três suspeitos embarcaram no ônibus que fazia a linha Fortaleza/Morada Nova e anunciaram o assalto quando o veículo estava próximo à localidade de São João do Aruaru. Durante a ação, um dos assaltantes realizou três disparos de arma de fogo. Um tiro atingiu a perna do motorista.

Após o assalto, eles desceram do coletivo e fugiram. A Polícia realiza buscas na região para capturar os suspeitos da ação criminosa.