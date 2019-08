Motociclista faz manobra perigosa, é flagrado pela PM e tem veículo retido em Juazeiro do Norte

Um motociclista foi flagrado em uma manobra perigosa e teve o veículo apreendido na tarde do último sábado (3), em Juazeiro do Norte.

Um vídeo registrou o momento em que o condutor dirige a motocicleta em pé, levantando o pneu dianteiro por alguns metros na Rua Delmiro Gouveia. Policiais que estavam em uma viatura que apareceu na esquina da rua flagraram a infração e acionaram o Demutran da cidade. Os agentes ouviram os esclarecimentos do motociclista e liberaram, mas o veículo foi apreendido e levado para o pátio do órgão.

Conforme o Artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro, fazer malabarismo ou equilibrar-se apenas em uma roda é considerado infração gravíssima com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir, além do recolhimento do documento de habilitação.

Além da multa de R$ 293,47, a penalidade rende sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.