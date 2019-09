Motociclista atropela e mata homem que parou na CE-060 para ver acidente

Um homem de 36 anos, identificado como José Claro da Silva Filho, morreu atropelado após parar em uma rodovia para ver um acidente na CE-060, em Várzea Alegre, no Ceará, por volta das 18h deste sábado (31). O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que já estava no local socorrendo as vítimas do primeiro acidente, constatou o óbito de José Claro.

De acordo com a polícia, momentos antes do atropelamento de José Claro, José Edgley da Silva de Araújo, 23 anos, foi atingido por um veículo desconhecido.

Após o acidente, curiosos pararam na rodovia para ver o acidente, entre eles, José Claro, que foi atingido por uma moto conduzida por Emanoel Felipe de Queiroz Sousa. Claro não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

José Edigley, ferido no primeiroa cidente, e o motociclista qeu atropelou José Claro foram socorridos para um hospital local onde receberam atendimento. Emanoel Felipe foi diagnosticado com suspeitas de traumatismo crânio-encefálico e foi transferido para o Hospital Santo Antônio, no município de Barbalha, no Ceará. Já José Edigley foi transferido para o Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, com fortes dores no tórax.