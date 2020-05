Motocicleta fica presa à porta de veículo após acidente em Juazeiro do Norte

Um acidente deixou um homem ferido na tarde desta sexta-feira (15), no bairro Sçao José, em Juazeiro do Norte. Com o impacto da colisão, a motocicleta ficou presa, na porta do veículo e chamou a atenção de quem passou pelo local.



Uma testemunha gravou um vídeo em que aparece a moto presa na posição vertical junto à porta traseira no lado direito do automóvel. Nas imagens também é possível ver o condutor da moto sentado no canteiro central da avenida.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) não informou mais detalhes sobre o caso. Não há informações sobre o motorista nem os ocupantes do carro.