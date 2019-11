Morre menino que se afogou em piscina durante o Dia das Crianças em Juazeiro do Norte

Internado em estado grave desde 12 de outubro, no hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, o menino Saullo Yatha Xavier, de 1 ano e 11 meses, morreu na noite desta sexta-feira (22). A criança havia se afogado durante uma festa do Dia das Crianças, em Juazeiro do Norte.

Segundo familiares, Saullo caiu na piscina e foi resgatado alguns minutos depois, quando perceberam que o menino estava se afogando.

"Tinha muita criança para prestar atenção, observar, e acabou que, por um descuido de pouco tempo, ele estava na piscina", conta Jéssica Xavier do Nascimento, tia do menino.

A família da criança esteve na Perícia Forense em Fortaleza para receber o corpo da criança. De acordo com os familiares, Saullo Yatha será levado de volta para Juazeiro do Norte ainda neste sábado (23).

O velório acontecerá no domingo (24). Horário e local ainda não foram definidos.