Morre idosa que casou há uma semana em hospital de Barbalha

A idosa com câncer terminal que se casou no último dia 4, em uma capela do Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, na região do Cariri, morreu na noite de ontem (13). O corpo de Maria de Lourdes, de 81 anos, está sendo velado na rua Rosário, no bairro do Socorro, em Juazeiro do Norte, região do Cariri, onde o casal morava.

reprodução reprodução Edson Freitas Edson Freitas

Às 15h30 desta quarta-feira, o corpo será levado para a Basílica Santuário de Nossa Senhora das Dores, onde uma missa de corpo presente será celebrada. O enterro acontecerá no Cemitério do Socorro, no próprio Município.

Casamento

Maria de Lourdes, que estava com câncer de útero em estado avançado, realizou seu sonho e se casou com o agricultor Cícero Rosa, de 54 anos, após 23 anos juntos.

No último dia 4, seu Cícero Rosa juntou as famílias dos dois noivos, cerca de 10 vizinhos e alguns profissionais do Hospital São Vicente de Paulo para organizar o matrimônio, realizado na capela da unidade. Com direito à música, marcha nupcial, vestido de noiva e buquê, dona Maria, mesmo em cadeira de rodas, realizou o sonho de se casar na igreja.