Moradores de Várzea Alegre e Granjeiro bloqueiam trecho da CE-060 com galhos e pneus

Com galhos e queima de pneus, moradores bloquearam o trânsito da CE-060 no trecho que liga os municípios de Várzea Alegre e Granjeiro, centro-sul do estado, na manhã desta terça-feira (13). A população quer a reforma da rodovia.

A Superintendência de Obras Públicas (SOP), esclareceu em nota, que as obras do trecho entre Várzea Alegre e Granjeiro da CE-060 vão ser executadas através de um contrato de conservação, que será publicado em breve.

Segundo informações da Polícia Militar de Várzea Alegre, os manifestantes avisaram com antecedência por meio de um ofício. O destacamento da PM de Granjeiro acompanhou o protesto.

Thiago Soares, de 32 anos, líder comunitário de Várzea Alegre, contou que o objetivo da manifestação é chamar a atenção das autoridades para essa parte da CE 060 ser incluída no pacote de obras do Governo do Estado do Ceará. “A população está cansada de esperar e nós decidimos fazer uma nova manifestação. Fizemos um protesto no mês de abril e outro no mês de maio”, afirmou Thiago.

Buracos na CE-060 VC Repórter

O líder comunitário contou ainda que a última reforma nesta parte da CE aconteceu em abril de 2019. “Essa última [reforma] que aconteceu eles não chegaram a terminaram a reforma. Eles estavam tapando os buracos com terra."

A Superintendência de Obras Públicas informou que durante o período de chuvas os "serviços com asfalto são inviabilizados devido à impossibilidade de secagem do material."