Morador que tem poste dentro de casa teme que equipamento desabe sobre residências

Um poste de energia localizado dentro de uma residência no Bairro Santa Luzia, no município do Crato, tem preocupado o morador da casa e vizinhos do local. Eles temem que a estrutura, que é antiga e não funciona mais, desabe sobre as casas. O morador diz que já acionou a Enel para retirada do equipamento, mas que a companhia afirmou só poder realizar o serviço removendo a frente da casa, o que ficaria sob custo do proprietário do local.

A Enel se manifestou sobre o caso declarando que a residência foi construída quando o poste já existia e que, portanto, a construção teria cercado o equipamento de forma irregular. A companhia também afirma que enviou equipe ao local para retirada do poste, mas o serviço não foi autorizado pelo cliente.

Morador tem poste dentro de casa no Crato Foto: Isaac Macêdo

O poste fica na área externa da casa, próximo ao portão que dá para a rua.

“A Enel chegou com a proposta de que eram duas opções: ou deixava o poste, ou retirava o poste, mas removendo a frente da casa. Perguntei de quem ia ser o serviço do muro, eles falaram que era por conta nossa, aí não tem condições”, alega o servidor público Alex Souza, morador da residência.

Os fios do equipamento foram retirados há cerca de três meses e a rede elétrica desativada.