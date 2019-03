Ministério Público debate violência contra mulher em audiência pública

A violência contra a mulher foi o tema de audiência pública realizada nesta sexta-feira no município de Brejo Santo, no Cariri.

O evento foi realizado pela comarca local do Ministério Público do Estado. O promotor de Justiça Muriel Vasconcelos realizou palestra com os pontos mais importantes definidos pela Lei Maria da Penha.

“Sabemos o quanto são alarmantes os índices de feminicídio e violência contra a mulher no Cariri, entendendo que é uma realidade em todo o País. A sociedade sabe da existência da Lei Maria da Penha, mas não das diversas medidas de proteção que ela traz. Então nosso objetivo é trazer essa discussão e conscientização”, afirmou o promotor de Justiça, cuja comarca abrange Brejo Santo, Milagres e Abaiara.

As mulheres eram o público predominante na audiência. Puderam tirar varias dúvidas sobre questões abordadas pela lei e que eram de desconhecimento, como as diversas formas de violência psicológica sofrida por mulheres cometidas pelo próprio companheiro.

“Há uma outra situação muito comum, mas que constitui crime grave, é quando os maridos forçam as próprias esposas a terem uma relação sexual. Isso é estupro”, pontuou o promotor.A vereadora e agente de saúde Maria de Lourdes Silva comemorou a iniciativa do Ministério Público: “tanto esclarecimento é importante para nós mulheres nos conscientizaremos dos nossos direitos.

Em Brsejo Santo tem crescido o movimento de lideranças feminina, portanto, nada melhor que a audiência pública seja realizada aqui”. De acordo com o promotor de Justiça Muriel Vasconcelos, há um importante movimento local que reivindica a instalação de uma Delegacia Regional da Mulher e um Núcleo de Perícia Forense que atenda ao Cariri.