Metalúrgica que funcionava em residência é atingida por incêndio em Sobral

Uma metalúrgica que funcionava de forma improvisada em uma residência no bairro Padre Palhano, em Sobral, foi atingida por um incêndio na noite desta quarta-feira (4).

Conforme o tenente Costa e Silva, do Corpo de Bombeiros, populares acionaram os agentes por volta das 21h30, após perceberem as chamas. Os moradores chegaram a usar baldes com água e mangueira, mas sem sucesso.

Os bombeiros levaram cerca de 20 minutos para apagar o fogo, que atingiu equipamentos e materiais recicláveis que estavam armazenados no local. A metalúrgica estava fechada no momento do incêndio.

De acordo com o tenente, o proprietário do local estava em casa quando ficou sabendo do ocorrido. O homem acompanhou o trabalho dos agentes.