Mestre de obras é soterrado por destroços de casas em demolição no Centro de Juazeiro do Norte

Um homem de 33 anos morreu atingido por escombros de duas casas em demolição na Rua Boa Vista, no Centro de Juazeiro do Norte, nesta segunda-feira (2). Ele trabalhava no local como mestre de obras e foi atingido pelos destroços quando atendia a uma ligação na calçada do imóvel.

Segundo testemunhas, Fred Gomes Bonfim estava falando ao celular quando uma das paredes foi derrubada do lado de dentro das residências e acabou abalando a estrutura externa do imóvel, que o atingiu. Os destroços caíram sobre a vítima, que não teve tempo de escapar, de acordo com relato das testemunhas.

Destroços de casas em demolição caem sobre mestre de obras e profissional fica soterrado, em Juazeiro do Norte Foto: Antônio Rodrigues

O corpo do profissional foi resgatado dos escombros pelo Corpo de Bombeiros e vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro.

A construtora responsável pela obra é de Fortaleza. Ao ser procurada pela reportagem, a empresa informou que está “dando apoio à família” da vítima.