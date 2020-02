Mesmo sem casos, Secretaria da Saúde do Ceará divulga Plano de Contingência contra o Coronavírus

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) divulgou o Plano de Contingência Estadual de Enfrentamento ao Novo Coronavírus (Covid-19). Nesta quarta-feira (12), a Pasta promove uma capacitação para profissionais sobre o vírus. O Ceará teve um caso suspeito da doença, em Sobral, mas o Ministério da Saúde descartou a ocorrência. Mesmo assim, segundo secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins, Dr. Cabeto, “é necessária a investigação imediata de todos os casos suspeitos para que as medidas de prevenção e controle possam ser desencadeadas oportunamente”.

O planejamento estabelece as ações a serem adotadas entre setores da vigilância epidemiológica, imunização, vigilância sanitária, vigilância laboratorial, atenção primária à saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). As estratégias objetivam preparar a rede pública de saúde do Estado para atendimento em eventual surgimento da doença. O documento está disponível de forma online e pode ser acessado por profissionais da saúde, gestores municipais e população em geral.

“Nós apresentamos um plano de contingência que segue as recomendações do Ministério da Saúde e padrões para todas as áreas. As diretrizes contemplam logística de diagnóstico, infraestrutura de unidades e a proteção dos trabalhadores. Também tomamos todas as medidas cabíveis para informar e acalmar a população acerca do novo coronavírus por meio dos nossos canais de comunicação”, ressaltou o secretário.

Novo Coronavírus

Identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, a doença respiratória atingiu um número crescente de pacientes nas últimas semanas. As infecções geralmente causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum, podendo evoluir ao óbito em alguns casos. O 2019-nCoV (nome técnico) se dissemina através de gotículas respiratórias quando os pacientes tossem, falam alto ou espirram.

+ Saiba como o novo coronavírus é transmitido e como se prevenir.

Acredita-se que o período de incubação do vírus pode ser de até 14 dias após sua exposição. A suscetibilidade geral ainda está sendo estudada. O fato de ser um vírus novo dificulta a definição do perfil da doença e, por isso, ainda não existe vacina para prevenir sua infecção.

Medidas

As medidas de prevenção e controle devem ser implementadas pelos profissionais dos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada. “As orientações podem ser refinadas e atualizadas à medida que mais informações estiverem disponíveis, já que se trata de um microrganismo novo no mundo e, portanto, com poucas evidências”, diz o documento da Sesa.

Para tal, o material define que o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde e a Rede de Serviços de Atenção do Ceará devem atuar na identificação, notificação e manejo oportuno de casos suspeitos de infecção humana pelo Novo Coronavírus "de modo a mitigar os riscos de transmissão sustentada no território estadual".

Objetivos específicos: