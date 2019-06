Mercado Público de Sobral tem transtornos causados por vazamento de água nesta quarta (26)

O Mercado Público de Sobral teve um vazamento na manhã desta quarta-feira (26). Permissionários do local disseram que a água era do esgoto da lanchonete do andar superior, enquanto a administração garante que é água potável.

De acordo com o administrador do mercado, Igor Ponte, o vazamento não atingiu os vendedores, clientes e alimentos.

Em nota, a administração do mercado afirmou, ainda, que tem trabalhado incansavelmente para manter o equipamento em perfeito estado. Segundo Igor Ponte, uma equipe está no local para realizar os reparos necessários, que devem ser concluídos até o final do dia.