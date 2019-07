Menino de cinco anos é encontrado morto com mão debaixo de geladeira, no Crato

Uma criança de cinco anos foi encontrada morta com a mão embaixo de uma geladeira em uma residência da localidade de Sítio Luanda, no Crato, Região do Cariri. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (4).

Dona Joyce Sousa, mãe da criança, informou que o filho morava com os avós, mas que tinha planos de buscar o filho para morar com ela. "Eu tive que viajar, deixei meu filho com eles, hoje eu iria vê-lo, mas antes de ir pegar ele na casa dos avós recebi uma ligação dizendo que ele tinha morrido de um choque enquanto brincava perto da geladeira. É uma dor muito grande, vai ser muito difícil superar", lamentou a mãe.

Segundo Joyce, depois de ter sido encontrado morto pelo avô, o menino identificado como Cícero Wanderson de Sousa Pereira, foi levado para um hospital do município, onde foi realizada uma tentativa de reanimação, mas não resistiu.

As causas da morte vão ser investigadas, mas a suspeita é que o menino tenha sido vítima de um choque elétrico.