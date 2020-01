Marinha abre curso de formação para Pescador Profissional Nível I, em Camocim

A Capitania dos Portos de Camocim, no Litoral Oeste do Ceará, abre seleção para cursos gratuitos de Formação de Aquaviários para Pescador Profissional Nível I. A iniciativa faz parte do Programa do Ensino Profissional Marítimo, com atividades previstas para todo o ano de 2020.

As formações têm o objetivo de preparar profissionais no ingresso na Marinha Mercante como Aquaviários do 3º Grupo - Pescadores, Seção de Convés e de Máquinas. Se aprovado, o aluno receberá um Certificado de Proficiência.

Para realizar a inscrição, o candidato precisa ser maior de 18 anos e possuir escolaridade inferior ao 6º ano do Ensino Fundamental. Além disso, o interessado precisa ter a indicação de uma Empresa de Pesca ou de entidade representativa da categoria e estar em dia com as obrigações militares e eleitorais.

Aprendizes de Pesca

Os candidatos entre 16 e 18 anos, com autorização do responsável, podem se inscrever como Aprendizes de Pesca ou Aprendizes de Motorista. Após completar a maioridade, os formados poderão requerer a Caderneta de Inscrição e Registro, documento que comprova a formação, em qualquer Órgão de Execução ou Sistema do Ensino Profissional Marítim.

Durante as aulas, o aprendiz deverá acompanhar o trabalho de bordo, mas sem poder assumir função como tripulante. A medida é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Serviço

12/03 a 27/03 - Itarema (Almofala);

06/04 a 17/04 - Acaraú (Espraiado);

20/04 a 08/05 - Itarema (Almofala);

18/05 a 29/05 - Acaraú (Aranaú);

08/06 a 19/06 - Barroquinha (Praia Nova);

29/06 a 10/07 - Chaval (Sede);

20/07 a 31/07 - Cruz (Preá);

10/08 a 21/08 - Barroquinha (Bitupitá) ;

31/08 a 11/09 - Camocim (Guriú);

21/09 a 02/10 - Camocim (Sede)

