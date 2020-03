Maranguape inaugura unidade de acolhimento para pessoas em situação de rua

O município de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), passou a contar com um espaço de acolhimento para pessoas em situação de rua com capacidade para 30 pessoas. O equipamento foi inaugurado nesta quarta-feira (25). Atualmente, nove homens e uma mulher estão sendo acolhidos no local, que fica no antigo Colégio Santa Rita, no bairro Guabiraba, e conta com espaços de convivência e quadra poliesportiva.

“São pessoas que estão nas ruas às vezes por escolha, por vício, por diversas questões sociais, é preciso conscientizar”, ressalta Samara Cordeiro, secretária adjunta do Trabalho e Desenvolvimento Social de Maranguape. Segundo ela, o espaço foi montado “com lençóis, toalhas, kits individuais de higiene para atendê-los”. As pessoas em situação de rua passaram por uma abordagem social de sensibilização e orientação antes de irem ao local. A medida faz parte do Planejamento Emergencial da Assistência Social no Enfrentamento ao Covid-19.

Dificuldades

Um dos moradores que chegou ontem (25) ao local, relembra as dificuldades passadas. “A gente fica na rua, tomando chuva, dormindo no chão. Só temos a agradecer o acolhimento. Quando você mora na rua, a situação é difícil, mas até agora não peguei essa doença. Aqui já almoçamos, jantamos, temos cama para dormir”, garante o morador. Um outro, que também está no espaço, lembra que a situação piorou com a chegada do novo coronavírus. “Tinha dias que a gente não comia porque, com o coronavírus, muitos restaurantes onde a gente pedia comida fecharam”, comenta.

Unidade de isolamento social para pessoas em situação de rua é criada em Juazeiro do Norte

Acolhimento

A estrutura de convivência segue todas as recomendações da OMS e Ministério da Saúde, contando com espaços entre uma cama e outra, disponibilidade de álcool em gel e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais que atuam no local. Além disso, os acolhidos recebem uma programação diária com atendimento psicológico e socioassistencial. “Eles podem se alimentar, têm consultas médicas, com nutricionista, acompanhamento dos Caps, receberam vacinas”, garante a representante Samara Cordeiro.

Ela lembra, ainda, que o amparo vai além do espaço de acolhimento. “É uma crise pública de saúde, econômica e social. Temos um planejamento de medidas emergenciais. Já antecipamos o pagamento do Bolsa Cidadão (programa municipal que disponibiliza R$ 85 mensais a cerca de mil famílias em vulnerabilidade social), amanhã (27) vamos distribuir 5 mil cestas básicas, também estamos realizando um planejamento com profissionais autônomos para avaliar como vamos atuar a fim de minimizar os impactos da crise”, conclui.

Municípios

Além de Maranguape, outros municípios, como Fortaleza, Crato e Juazeiro do Norte, adotaram medidas semelhantes. No Crato, Região do Cariri, a unidade de isolamento social para pessoas em situação de rua fica na sede da Pastoral do Menor, no bairro Alto da Penha. São 22 vagas disponíveis. Em Juazeiro do Norte, a unidade fica no Centro Administrativo do Cariri, ao lado do Vapt-Vupt. O alojamento tem espaço para 30 pessoas.

No último dia 24, a Associação dos Prefeitos do Estado do Ceará (Aprece) lançou nota aos gestores municipais indicando medidas a serem adotadas para diminuir a contaminação. “É necessária uma atuação mais enérgica e efetiva do poder público municipal junto à população. É preciso implantar, imediatamente e de forma implacável, medidas capazes de garantir o menor número possível de contaminados por esse vírus, de modo que o sistema de Saúde Pública não entre em colapso e que vidas não sejam perdidas sem chance de serem salvas”, diz a nota.