Mais de 100 cidades do Ceará registram chuvas; Açude Germinal em Palmácia aumenta de volume

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuva em mais de 100 cidades no intervalo entre as 7h desta quinta-feira (30) e as 7h desta sexta-feira (31). Redenção, na Grande Fortaleza, computou o maior volume, com 145 milímetros. Os dados ainda são parciais e podem ser atualizados no decorrer do dia.

O município de Palmácia, no Maciço de Baturité, registrou 113,2 milímetros. Devido as boas chuvas, o Açude Germinal, que já havia sangrado na última terça-feira (28), aumentou a sua lâmina de água em 41 cm nesta sexta-feira.

Segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), a válvula dispersora do açude teve que ser aberta. As águas foram encaminhadas, segundo a Cogerh, em direção o Açude Acarape do Meio, localizado na cidade de Redenção, distante 38 km de Palmácia. O Germinal, construído em 2017, é um reservatório com capacidade para 2,1 milhões de m³ de água e atende o município de Palmácia e localidades próximas. O açude serve, principalmente, para o abastecimento humano e perenização do rio Pacoti.

Houve boas chuvas também nas cidades de Baturité (127 milímetros); Maranguape (112 milímetros) e Boa Viagem (105 milímetros).

Alagamentos na capital

Em Fortaleza, a maior precipitação foi registrada no Posto do Pici, com 42,8 milímetros. A chuva deixou o Aeroporto Internacional Pinto Martins alagado e carros submersos na Avenida Heráclito Graça, no bairro Aldeota. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) afirma que a máxima em Fortaleza será de 31ºC e a mínima de 25ºC. A umidade mínima de 65% e máxima de 95%. A intensidade dos ventos é de fraco para moderado

Houve chuvas também em dois municípios do Litoral Oeste: São Gonçalo do Amarante (95 milímetros) e Paracuru (90 milímetros).

Previsão

A previsão da Funceme para Fortaleza nesta sexta-feira é de chuva principalmente pela manhã. De acordo com o órgão, a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e da atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) no leste do Nordeste podem colaborar para precipitações, não só em Fortaleza, como também em todo o Estado. Com maior intensidade na Ibiapaba, Litoral Norte e do Pecém. Há chances, mas com menor abrangência, nas demais macrorregiões.

10 maiores chuvas por Municípios no dia:

Redenção (Posto: Acude Acarape Do Meio) : 145.0 mm Baturité (Posto: Baturite) : 127.0 mm Palmácia (Posto: Palmacia) : 113.2 mm Maranguape (Posto: Tanques) : 112.0 mm Maranguape (Posto: Fazenda Columinjuba) : 108.0 mm Boa Viagem (Posto: Ibuacu) : 105.0 mm Maranguape (Posto: Ac. Amanary) : 95.0 mm São Gonçalo Do Amarante (Posto: Santo Amaro) : 95.0 mm Paracuru (Posto: Jardim Do Meio) : 90.0 mm Maranguape (Posto: Itapebussu) : 86.0 mm

Monitoriamento dos açudes

O açude Castanhão, maior reservatório do Ceará, está com 2,5% da capacidade total. O Banabuiú, localizado no município de mesmo nome, é outro importante açude cearense castigado pela seca: está só com 6,11% de capacidade. Já o Orós, na bacia do Alto Jaguaribe, tem 4,88% de volume. Juntos, eles respondem por quase 20% do volume total do Estado.

Os 155 açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), que analisa o aporte diário nas barragens, têm capacidade para 18,62 bilhões de metros cúbicos de água. Atualmente, o volume está em tantos 2,66 bilhões de m³, o que corresponde a 14,30% da capacidade.

Ainda conforme o órgão, 94 reservatórios estão com volume abaixo de 30% (33 em volume morto e 13 secos). Apenas o Germinal se encontra com capacidade de 100%.