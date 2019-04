Maiores chuvas desta quinta-feira foram na Grande Fortaleza

As maiores chuvas no Ceará entre a quarta-feira (24) e a quinta-feira (25) foram registradas, principalmente, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Dos dez pontos com mais chuvas, monitorados pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), nove correspondem a municípios da Região Metropolitana. Na cidade de Maranguape, os registros mostram 75 mm e mais 65 mm em Aquiraz. Pacatuba e Caucaia marcaram 53,4 mm e 48 mm, respectivamente, conforme o levantamento do órgão meteorológico.

No período, apesar das chuvas se concentrarem na Grande Fortaleza, foi na Região do Sertão dos Inhamuns, que computou a maior do dia: o município de Acopiara foram 83 mm, conforme a Funceme. Na Capital, a maior chuva foi de 49,2 mm, no Posto Messejana.

Em diferentes locais da Região Metropolitana de Fortaleza, foram registrados pontos alagados, em áreas como Lagamar e Bairro Parque Dois Irmãos. Semáforos também sofreram com as precipitações.

10 maiores chuvas por posto no dia:

(135 postos com chuva de 156 informados)

Acopiara (Posto: Acopiara) : 83.0 mm Maranguape (Posto: Maranguape) : 75.0 mm Aquiraz (Posto: Aquiraz) : 65.0 mm Pacatuba (Posto: Pacatuba) : 53.4 mm Fortaleza (Posto: Castelao) : 49.2 mm Fortaleza (Posto: Messejana) : 49.0 mm Caucaia (Posto: Sitios Novos) : 48.0 mm Fortaleza (Posto: Fund.ma.nilva(agua Fria)) : 48.0 mm Cascavel (Posto: Guanaces) : 47.0 mm Itaitinga (Posto: Paço Municipal) : 47.0 mm

Previsão para os próximos dias

Quinta-feira (25):

Nublado com chuva no centro-norte do estado. No sul, chuvas isoladas.

Sexta-feira (26):

Nublado com chuva no centro-norte do estado. No sul, chuvas isoladas.

Sábado (27):