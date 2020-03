Maior coleção de bonecos de papercraft do Brasil é exposta em Juazeiro do Norte

Uma exposição gratuita com mais de 200 personagens em papercraft acontece até o próximo dia 16, no Cariri Garden Shopping, em Juazeiro do Norte. “Um Mundo de Papel”, realizado pelo artista juazeirense Romário Pereira, que bateu o recorde brasileiro em quantidade de bonecos produzidos, apresenta objetos tridimensionais a partir de papel, semelhante ao origami.

A construção geralmente é feita com vários pedaços de papel, e esses pedaços são cortados com tesoura e fixados uns aos outros com cola, em vez de se suportarem individualmente. Requer muita habilidade, paciência e uma dose generosa de criatividade.

Na exposição, Romário faz pequenas demonstrações aos visitantes de como suas peças são pensadas e executadas. Estão em exposição trabalhos, desde os maiores, como a Capitã Marvel, em tamanho real, às miniaturas. Além de personagens do mundo geek, como Pokémon e Zelda, é possível se deparar também com personalidades, como cantores, artistas e até youtubers.

O título de recordista nacional com a maior quantidade de personagens produzidos foi obtido este ano, antes o recorde era de 130 produções. Para Romário, esse título simboliza muito para sua carreira. “Foram dez anos de uma atividade iniciada como uma brincadeira que se transformou num hobby. Com esse recorde pretendo ganhar mais visibilidade para o meu trabalho”.

Ao decorrer da exposição, os visitantes poderão acompanhar ao vivo a produção do mascote do Cariri Garden, o Ciço. Feito inteiramente de papel, o boneco terá um metro e dez centímetros de altura e ficará exposto no mall do centro comercial.