Uma loja de móveis usados no Centro de Campos Sales, na Região do Araripe, pegou fogo na noite desta terça-feira (25), por volta das 21h30.

Conforme a Polícia Militar, o fogo foi controlado pelo proprietário do local com a ajuda de populares, que utilizaram baldes com água para conter as chamas. Grande parte do material que estava dentro da loja ficou destruído.

Não há informações de pessoas feridas. As causas do incêndio serão investigadas.