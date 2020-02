Limoeiro do Norte registra maior volume de chuvas do Ceará em 24 horas, segundo Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou os postos com maiores chuvas registrados em 24 horas no Estado (das 7h de ontem até às 7h de hoje).

De acordo com o órgão, o município de Limoeiro do Norte, no Vale do Jaguaribe, teve a maior precipitação, com 100 milímetros. Na sequência, aparecem Ibaretama (73 mm) e Fortaleza (62.6 mm).

Além dos municípios citados, Santa Quitéria (61.4 mm), Jaguaribe (60 mm), Jaguaretama (56 mm) e Morada Nova (53 mm) também são listados como os que mais receberam chuva.

No total, 30 postos registraram os maiores índices de precipitação no Ceará.

Próximos dias

Ainda segundo a Funceme, o Ceará apresentará nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do Estado nesta segunda (3) e terça-feira (4).

Na segunda, apenas o centro-sul terá céu nublado com chuva; nas demais localidades, a previsão de possibilidade de chuva segue nos dois dias.

Para este domingo (2), a previsão é de predomínio de nebulosidade variável com chuva isolada em todas as regiões, mas com céu claro no decorrer do dia.

Depois de chover em mais de 100 municípios na quinta e sexta-feira, o primeiro fim de semana da quadra chuvosa no Ceará tinha previsão de acumulados expressivos.

Além do prognóstico para o domingo,a expectativa era de céu nublado com chuva em maior parte do Estado no sábado, exceto na faixa litorânea.

Confira os postos com maiores chuvas (em mm) no Ceará nas últimas 24 horas:

1 - Limoeiro do Norte (LIMOEIRO DO NORTE): 100.0

2 - Ibaretama (IBARETAMA): 73.0

3 - Limoeiro do Norte (SITIO MALHADA): 72.9

4 - Fortaleza (PICI): 62.6

5 - Santa Quitéria (RAIMUNDO MARTINS): 61.4

6 - Jaguaribe (JAGUARIBE): 60.0

7 - Jaguaretama (JAGUARETAMA): 56.0

8 - Morada Nova (MORADA NOVA): 53.0

9 - Ererê (ERERE): 49.0

10 - Itapiúna (ITAPIUNA): 45.2

11 - Novo Oriente (NOVO ORIENTE): 42.5

12 - Tabuleiro do Norte (TABULEIRO DO NORTE): 40.0

13 - Quiterianópolis (CRUZ): 37.0

14 - Crateús (IRAPUA): 36.4

15 - São João do Jaguaribe (SAO JOAO DO JAGUARIBE): 36.0

16 - Jaguaribe (FEITICEIRO): 33.0

17 - Iracema (CANAFISTULA): 31.4

18 - Jaguaruana (BORGES): 31.0

19 - Iracema (BASTIOES): 28.0

20 - Iracema (EMA): 28.0

21 - Russas (SITIO TIMBAUBA MACORE): 27.6

22 - Independência (FAZ.REALEZA): 25.4

23 - Quiterianópolis (BAIXIO): 25.0

24 - Quixadá (TAPUIARA): 24.0

25 - Tauá (ALTAMIRA): 22.6

26 - Russas (PEIXE): 21.4

27 - Santa Quitéria (LISIEUX): 21.3

28 - Russas (CAPIM GROSSO): 21.0

29 - Crateús (AEROPORTO(CRATEUS)): 20.0

30 - Quixadá (AC. PEDRAS BRANCAS): 19.6