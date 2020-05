Juazeiro do Norte registra primeira morte por covid-19

A Secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, confirmou neste sábado (2) a primeira morte por Covid-19 de um morador do município. O paciente, um senhor de 85 anos, que estava internado no Hospital Regional do Cariri, sofria de problemas cardíacos e morreu no último dia 29 de abril. Porém, o resultado do exame só saiu neste fim de semana. Outras duas mortes estão sob investigação na terra do Padre Cícero.

Maior município do interior do Estado, com 270 mil habitantes, Juazeiro do Norte registrou, até agora, 7 casos confirmados, enquanto 9 pacientes já se recuperaram e 24 pessoas aguardam o resultado do exame. Por outro lado, outros 115 casos já foram descartados.

O secretário de Saúde de Juazeiro do Norte, Lucimilton Macêdo, após confirmar a primeira morte, reforçou que a população permaneça em isolamento social. “A gente tem percebido que as pessoas não têm cumprido. Estão começando a voltar a querer ir no comércio. Com esse primeiro óbito, pedimos que continuem em casa, só saiam se for extremamente necessário e usem máscara”, pediu.

Em Juazeiro do Norte, além do Hospital Regional do Cariri (HRC), que é referência para outras 44 municípios, há 30 leitos exclusivos para pacientes em tratamento para Covid-19 no Hospital Maternidade São Lucas. A Secretaria Municipal de Saúde está equipando o prédio da Unidade de Pronto Atendimento do bairro Lagoa Seca para abrir mais 30 leitos. Outros 128 leitos estarão disponíveis no hospital de campanha, que será instalado no Centro Multiuso.